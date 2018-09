Lite sul treno tra un congolese salito senza biglietto e la portavoce di Rampelli (video)

di Redazione

Sale sul treno senza biglietto e litiga animatamente con una passeggera offendendola e minacciandola. Lui è un rifugiato politico del Congo che non brilla per buone maniere, lei è Sabrina Fantauzzi, giornalista parlamentare e portavoce di Fabio Rampelli, che, come ogni mattina si trovava sul treno Orte-Roma. Ed è “colpevole” di aver informato l’uomo di provvedere per evitare la multa dopo l’intervento del capotreno. Lui insorge in un crescendo di insulti: “tu parli ma se stavi al mio Paese ti avevo già picchiato”, oppure “scendi che ti faccio vedere” suscitando la reazione “passionale” della cronista che non si lascia intimidire e rimane al suo posto. Nessuno interviene, una signora intimidita dall’uomo cerca di zittire la giornalista che, per tutta risposta, arrivata a destinazione le dice: «Non non mi faccio condizionare dalla paura. Così ha fatto la mafia».

Il video che ritrae la lite all’interno della carrozza, postato dalla Fantauzzi sul suo profilo Facebook, ha avuto una straordinaria diffusione sui social ed è stato condiviso da Fabio Rampelli e da Giorgia Meloni. Dopo aver solidarizzato e denunciato «la maleducazione e l’aggressività verso la nostra comunità e verso le nostre donne» testimoniate dall’episodio, il vicepresidente della Camera avvisa ironicamente gli eventuali maleintenzionati «che non è igienico provocarla». «Se questo è il modo in cui pensi di trattare le donne in Italia, allora per te qui non c’è posto», commenta la presidente di Fratelli d’Italia rivolgendosi all’ospite congolese.