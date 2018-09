Librandi: «Parlate ai migranti non insultateli». Ironia e sfottò sul web (video)

di Giorgia Castelli

«Insultare, deridere e gestire in modo illegale i migranti non è il modo giusto di agire». Il deputato Pd Gianfranco Librandi ne spara un’altra delle sue e in un video pubblicato su Twitter ne approffitta ancora una volta per attaccare Matteo Salvini. Dà lezioni su come andrebbe gestito il fenomeno dell’immigrazione e per farlo tira in ballo il nostro Risorgimento. Pioggia di critiche dal web. «Il fenomeno va affrontato in maniera seria – dice nel video – con una giusta informazione e con il dialogo. Parlare con i migranti e spiegargli l’importanza della libertà, sia economica che personale, che devono cercare di ottenere nel loro Paese, come facemmo noi nel Risorgimento. Il dialogo è importante per evitare un futuro di tensioni che andrebbe a nostro svantaggio e per far sì che in un futuro l’Africa diventi un’opportunità e non un territorio di continui conflitti».