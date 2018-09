Libia in fiamme, l’Italia punti a stanare la Francia: o con l’Onu o con i ribelli

di Giacomo Fabi

Mettiamola così: se in Libia l’unico governo riconosciuto dall’Onu è quello di Fayez al Serraj, la Francia che obliquamente sostiene le truppe ribelli di Khalifa Haftar è da considerare fuori dalla comunità internazionale. Punto e basta. Può apparire una boutade, invece è una specie di sillogismo aristotelico che potrebbe magari ispirare il vertice fissato per oggi a Palazzo Chigi e persino segnare una svolta nell’atteggiamento del governo italiano, apparso finora più incline a recriminare conto i colpi di mano di Parigi che a dare senso e spessore al proprio ruolo di Paese-guida nell’inferno della nostra ex-colonia. In poche parole, l’Italia deve tessere alleanze grazie alle quali imporre alle Nazioni Unite un ruolo attivo che vada al di là dei rituali appelli a vuoto alle fazioni in lotta. Non perché l’Onu conti davvero, ma per stanare la Francia dal suo doppiogiochista sulla Libia e per mettere a nudo Emmanuel Macron davanti all’opinione pubblica mondiale facendolo apparire per quel che è: un presidente aggressivo e spregiudicato capace di fottersene di tutto e di tutti pur di assecondare l’interesse francese. Esattamente come Nicolas Sarkozy, la cui sciagurata guerra a Gheddafi paghiamo ancora oggi in termini di ondate migratorie. Certo, l’obiettivo dell’isolamento politico-diplomatico della Francia è tutt’altro che semplice. Il suo appoggio ad Haftar è condiviso anche da Russia ed Egitto. Ma è altrettanto vero che né Mosca né Il Cairo gradirebbero un rafforzamento degli interessi transalpini in Africa e che in ogni caso l’Italia non è del tutto priva di appeal nei confronti delle due nazioni.In più, il nostro Paese gode dell’appoggio esplicito degli Usa e di quello più discreto della Gran Bretagna. Insomma, le premesse per non chinare la testa di fronte al tracotante Macron ci sono tutte. A patto, però, che gli esponenti più in vista del governo dismettano gli annunci ad effetto e le pose gladiatorie. La Libia è per noi questione vitale. Guai a farne oggetto di tweet da campagna elettorale permanente.