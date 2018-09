Libia, becera vignetta di “Repubblica”. Salvini: «A ridere è solo Macron»

di Ezio Miles

Questa mattina a pagina 2 di Repubblica è comparsa una becera vignetta firmata Ellekappa. «Drammatica e complessa la situazione in Libia», dice la figura di sinistra. «Niente che Salvini non possa risolvere con un selfie o con un insulto», risponde quella a destra. Anche per i nipoti (e i pronipoti) del patriarca progressista Eugenio Scalfari la faziosità è dunque più forte del senso dell’interesse nazionale. Nessuno pretendeva che il quotidiano diretto da Mario Calabresi appoggiasse il governo, ma non c’era davvero bisogno del sarcasmo di Ellekappa proprio quando l’Italia deve parare un minaccia ai propri interessi in Libia e nel Mediterraneo ispirata con ogni probabilità dalla Francia di Macron.

Non s’è fatta attendere la risposta del ministro dell’Interno. «La sinistra Repubblica -scrive Salvini su Facebook- riesce a ridere anche quando c’è rischio di guerra, pur di attaccarmi. L’unico che ride mi sa che è Macron».

Una volta si diceva che la politica del centrosinistra italiano era ispirata (quanto meno condizionata) dal quotidiano fondato da Scalfari. Dopo tanti anni, il quadro è drammatico: gli elettori di centrosinistra sono ormai poco più numerosi dei lettori di Repubblica.