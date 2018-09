L’hastag #complicediSalvini sbanca Twitter. Molti consensi anche dagli Usa

di Carmine Crocco

Una vera e propria sollevazione in Rete contro i giudici che indagano Salvini è avvenuta questa notte e per buona parte della mattinata di oggi. L’hastag #complicediSalvini ha sbancato Twitter. È un successo senza precedenti che dovrebbe insegnare qualcosa a più di qualcuno. Tutto è cominciato ieri alle 20.30, quando Luca Morisi, collaboratore diretto del mi astro dell’Interno, scrive su Twitter «Mi denuncio: sono #complicediSalvini».

Il successo è immediato. L’hashtag finisce nella lista dei più citati — i trending topic — e ci rimane per tutta la notte e la mattina e ka mattina . Ad analizzare l’accaduto è, per il Corriere della Sera, Luca Alagna, esperto di comunicazione digitale: «720 profili – scrive sul Corriere– hanno continuato a twittare e retwittare #complicedisalvini tutta la notte producendo quasi 2.000 contenuti, di cui il 75 per cento Rt». «Sono numeri -osserva sempre l’esperto – superiori alla media: parliamo di 500 cinguettii all’ora. Basti pensare che di giorno, per entrare nei trending topic, sono sufficienti circa 200 tweet all’ora».

Questa volta i russi non c’entrano niente. Se la maggior parte dei sostenitori di Salvini sono italiani, molti contenuti risultano arrivati dagli Usa, on particolare da utenti del movimento ultraconservatore Turning Point Usa, vicino a Steve Bannon.