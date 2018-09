D’Alema va da Lula in carcere e dimentica la vergogna su Cesare Battisti

di Robert Perdicchi

Oggi sul “Corriere della Sera“, nella rubrica delle lettere, Aldo Cazzullo ospita una missiva in cui si critica ferocemente, da sinistra, la visita di Massimo D’Alema al carcere di Curitiba per incontrare l’ex presidente brasiliano Lula: “L’ho trovato sereno e molto lucido. Non avrei mai immaginato di incontrarlo come prigioniero. Ma ha lo steso spirito, lo stesso coraggio, la stessa volontà di servire il popolo brasiliano. Malgrado le ingiustizie che ha subito continuerà ad essere prezioso per il Brasile, dopo essere stato il miglior presidente che questo paese abbia mai avuto”, aveva detto D’Alema subito dopo la visita di solidarietà al galeotto, sotto processo e già condannato per corruzione. In tanti, non solo tra i lettori del “Corriere”, non hanno gradito e Cazzullo ha spiegato di aver dato spazio al lettore solo per i suoi toni civili, mentre altre tante lettere a quanto pare non erano altrettanto soft.

Di sicuro, quell’iniziativa di D’Alema, con la sua Fondazione Italianieuropei, non è piaciuta neanche a destra. D’Alema, nel suo prestigioso ruolo di esponente della sinistra italiana a un congresso nel quale erano attesi suoi omologhi, come Zapatero, si è infatti dimenticato di spendere qualche parola per una delle grandi “imprese” di Lula, l’asilo politico e la non concessione dell’estradizione per Cesare Battisti (nella foto), il terrorista italiano che da anni si fa beffe della giustizia italiana. Una vera risorsa, questo Lula, per la sinistra italiana e per i condannati in attesa di un carcere italiano.