Le inquietudini sul futuro della Chiesa in un libro di Americo Mascarucci

di Redazione

Papa Francesco è davvero il Papa ideale per l’epoca che stiamo vivendo? Un’epoca in cui la Chiesa sembra sempre più simile ad una grande “holding sorosiana” impegnata unicamente a favorire il progetto del migrazionismo mondialista? Di certo la Chiesa sembra oggi aver rivalutato i propri punti di riferimento, come ci racconta il giornalista e scrittore Americo Mascarucci nel libro La Rivoluzione di Papa Francesco – Come cambia la Chiesa da Don Milani a Lutero edito da Historica Edizioni.

Un libro che l’autore ha scritto con l’obiettivo di capire dove Bergoglio vuole condurre la “barca di Pietro”, in che modo, e attraverso quali modelli. Se con Giovanni Paolo II la santità era connessa indissolubilmente all’esempio di vita, con Papa Francesco il criterio per definire la santità sembra diventare la profezia. Un uomo è santo più che per l’esempio, per la forza profetica e per la capacità di anticipare i tempi.

Mascarucci evidenzia proprio il paradosso di questo nuovo concetto di santità che sembra tutto orientato a privilegiare quelle figure che, nell’ottica bergogliana, erano dalla parte giusta quando la Chiesa ne contrastava o ne puniva l’irruenza, lo spirito ribelle, il comportamento molto ideologico e poco pastorale.

Da don Lorenzo Milani a don Primo Mazzolari, da Leonardo Boff a don Helder Camara, tutte figure riconducibili ad un cattolicesimo di matrice progressista, aperto alle istanze sociali più rivoluzionarie e ai diritti civili, fortemente imbevuto di marxismo. Siamo al ’68 della Chiesa cattolica? Papa Francesco in questi anni di pontificato ha riabilitato e “perdonato” i nemici di Wojtyla e di Ratzinger: dai fautori della tanto contestata Teologia della Liberazione, agli ex preti guerriglieri Ernesto Cardenal e Miguel D’Escoto Brockmann protagonisti della rivoluzione in Nicaragua e ministri del governo comunista dei sandinisti. Per finire con il teologo svizzero Hans Kung, contestatore dei dogmi mariani e dell’infallibilità papale, il principale ispiratore delle contestazioni interne alla Chiesa cattolica al quale Francesco non ha mancato di mostrare attenzione ed apprezzamento, dichiarandosi perfino disponibile a discutere le sue obiezioni al magistero.

Un viaggio fra incertezze, dubbi, dilemmi che tanti nel mondo cattolico si stanno ponendo, convinti che i frutti di questa rivoluzione rischino di non portare alcun concreto beneficio alla Chiesa.