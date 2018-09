Le foibe a ” Linea Verde”. Meloni: «Questa è la Rai che ci piace» (video)

di Guglielmo Federici

Il servizio pubblico ha finalmente fornito una prova maiuscola. Rai Uno con il programma di punta “Linea Verde” si è recata sul Carso, nei luoghi delle foibe e dell’esodo raccontando una pagina di storia italiana cha sta a cuore a tutti noi, ma solitamente poco frequentata o relegata in orari impossibili. Una puntata bella, toccante quella di domenica. Non la dimenticheremo. Tra i telespettatori, una Giorgia Meloni che non ha esitato a complinentarsi con gli ideatori, gli autori e con chi ha realizzato una puntata di Linea Verde da incorniciare, che difficilmente dimenticheremo. Si tratta – lo ricordiamo- di un programma “storico” dell’Ammiraglia Rai, che va in onda in un orario molto felice – la domenica alle 12,30, solitamente ripagata dall’affetto e dalla presenza di tanti telespettatori. «Oggi su RaiUno una bellissima puntata di Linea Verde, che dopo anni di citazioni distratte o di approfondimenti in orari impossibili, ha raccontato finalmente all’Italia Foibe ed Esodo», ha commentato la leader di Fratelli d’Italia dal suo profilo Fb , postando il video della puntata.

«Una vittoria della destra»

«Un grande risultato ottenuto con la collaborazione della direzione di RaiUno, degli autori e dal lavoro incessante realizzato dalle Associazioni. In particolare, mi piace citare il “Comitato 10 Febbraio” – nella puntata rappresentato da Emanuele Merlino – a cui, nel 2005, ho contribuito a dare vita. Oggi festeggiamo una vittoria importante, per la destra, per la storia, la giustizia e l’identità italiana: questa è la Rai che ci piace, questo è vero servizio pubblico», ha ribadito Giorgia Meloni. La puntata di Linea Verde ha lasciato il segno. Elena Donazzan Assessore regionale all’istruzione del Veneto ha sottolinato come Linea Verde Estate con la puntata dedicata al Carso triestino, «non ha dimenticato il ruolo educativo della tv pubblica. Far conoscere a tutti gli italiani, che ancora oggi non sanno della pulizia etnica contro gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, è un dovere delle istituzioni tutte».

Infine ha chiosato in una nota Ignazio la Russa: «Desidero esprimere il mio compiacimento ai dirigenti Rai, in primis al capostruttura Angelo Mellone e a tutti gli autori di Linea Verde, per aver deciso di portare per la prima volta il dramma delle foibe e dell’esodo dalmata istriano in un programma divulgativo così importante. Per troppi anni l’eccidio delle foibe è stato volutamente tenuto nascosto come polvere sotto i tappeti. Libri e libri di storia sono stati scritti con intere pagine mancanti sul nostro passato per nascondere una verità troppo scomoda alla sinistra. Ben vengano quindi trasmissioni come questa».