L’attore Marescotti contro Lega e M5S: «Governo fascistoide e razzista»

di Giorgio Sigona

Eccone un altro. L’attore Ivano Marescotti volta le spalle ai Cinquestelle perché hanno stretto l’alleanza con la Lega dando vita – parole sue – a un governo «monopolizzato da una destra fascistoide e razzista». E aggiunge – in un’intervista a Repubblica – che chi ha votato 5 Stelle non si sarebbe mai messo con Salvini. Marescotti – che è di sinistra – ha votato M5S perché deluso dal Pd di cui era stato fondatore eletto nell’assemblea nazionale. Dei grillini aveva apprezzato l’opposizione al governo precedente. «Ora», dice, «spero che questo accordo con la Lega duri poco. La cosa paradossale è che può finire solo per decisione interna e se lo decide per primo Salvini, per poi andare a vincere le elezioni con Berlusconi: i 5 Stelle ne usciranno turlupinati». E se il prossimo scenario prevedesse un governo di destra Salvini-Berlusconi? «Molto meglio», risponde Marescotti. «La cosa peggiore che ci è capitata dal punto di vista politico è che un partito sedicente di sinistra, e il Pd un tempo lo era, si alleasse per un governo con la destra e realizzasse una politica di destra con un punto di vista di sinistra». Il giudizio sui pentastellati al governo è negativo: «Risultati inferiori rispetto a quanto servirebbe, basta vedere quanto hanno realizzato sulla riforma del Jobs act: e intanto la destra monopolizza le scelte del governo, non solo sugli immigrati, conquistando la fetta degli elettori di destra dei 5 Stelle».