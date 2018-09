L’annuncio di Sgarbi: “Intitoleremo strade ad Almirante e Casaleggio”

di Redazione

Il Comune di Sutri intitolerà alcune vie della città a personalità della politica e della cultura che hanno dato lustro all’Italia. Ci sarà spazio per una via a Giorgio Almirante e Oriana Fallaci, ma anche a Francesco Cossiga e a campioni dello sport come Gaetano Scirea. Ad annunciarlo il sindaco della cittadina della Tuscia, Vittorio Sgarbi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cipolla a Roma per presentare il “Festival d’Autunno” a Sutri.

L’annuncio sul profilo Fb di Sgarbi

Sul suo profilo Facebook Sgarbi ha annunciato anche l’intitolazione di una via a Gianroberto Casaleggio. Secondo il primo cittadino di Sutri, «il merito di Casaleggio è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30 per cento». «Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato», ha aggiunto