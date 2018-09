Lanciano, l’arresto dei romeni che hanno brutalizzato il chirurgo e la moglie (video)

di Gianluca Corrente

Diffuso il video dell’arresto dei tre rapinatori di nazionalità romena, autori della terribile rapina di domenica scorsa a Lanciano ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, brutalmente picchiati e lei mutilata a un orecchio. La svolta nelle indagini è arrivata quando i tre uomini sono stati catturati e arrestati nelle campagne intorno a Lanciano. Stavano per fuggire con l’auto usata per l’assalto alla villa, avevano addosso circa 3.400 euro e i giubbini usati per la rapina.