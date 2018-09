L’addio di Al Bano alla musica: «Mi fermo qui, il mio cantare era disumano» (video)

di Elsa Corsini

L’addio alla musica è ufficiale. «Io il primo di gennaio mi fermo», dice Al Bano dai microfoni di Mattino Cinque in un’intervista esclusiva a Federica Panicucci spiegando la sofferta decisione: «Dopo quelle due mazzate che mi sono capitate (l’infarto e l’ischemia che lo hanno colpito nel 2017) ho capito che dovevo ragionare con me stesso e ho ragionato». Una notizia che ha intristito l’esercito dei suoi fan. Già in passato il leone di Cellino San Marco aveva annunciato l’intenzione di smettere per poi ripensarci. Ora, dopo le ultime vicende personali e i retroscena sul suo ritorno con Romina, Al Bano sarebbe pronto ad appendere il microfono al chiodo a fine dicembre, anche se poi aggiunge:«Sia chiaro non resterò con le mani in mano». Probabilmente ha in programma un grande concerto per salutare il suo pubblico il 31 dicembre. Il mio cantare era disumano, dice riferendosi alle continue apparizioni televisive e al superlavoro che gli hanno causato problemi di salute. «Adesso sono diventato umano nel cantare e non mi sta bene. Quando ritroverò quella disumanità nel cantare, positiva ovviamente, allora ritornerò». Al Bano lascia comunque una porta aperta facendo intendere che potrebbe non essere un addio definitivo. Secondo indiscrezioni avrebbe in cantiere un album di inediti in coppia con l’ex moglie Romina Power.