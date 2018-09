La sinistra ha finalmente un leader: è il bambino che non applaude Salvini a Viterbo (video)

di Redazione

Accoglienza festosa a Viterbo per Matteo Salvini, che si era recato in città per assistere al passaggio della Macchina di Santa Rosa. Chi vuole un selfie, chi lo incoraggia, chi gli stringe la mano. Ma c’è una figura che stona in questo scenario di folle acclamanti. Un bambino che, invece, fa il pollice verso. Una scena degna di essere vista in effetti. Ma c’è chi va oltre l’aspetto divertente dell’occasione e il video del bimbo “dissidente” comincia a girare sui social: il ragazzino diventa l’emblema di una ipotetica nuova resistenza… Finché anche Il Fatto quotidiano non riprende il video, messo in rete dal giornalista Matteo Minnella, e lo rilancia col titolo: “Viterbo, Salvini acclamato dalla folla ma un bambino in prima fila non ci sta…”. Che la sinistra abbia trovato finalmente il leader che cercava disperatamente?



Da parte sua Matteo Salvini si è detto commosso dalla gente di Viterbo e ha a sua volta postato un video che testimonia il favore popolare di cui sta godendo in questo momento, commentando così il bagno di folla: “Questi sono i sondaggi che preferisco!”