La Mussolini spopola con l’imitazione della Boschi: «Sbattendo gli occhioni…» (video)

di Redazione

Alessandra Mussolini in grande spolvero in tv, sulla Sette, contro Andrea Romano, esponente del Pd e renziano fedelissimo, non solo del premier ma anche di Maria Elena Boschi, che l’esponente del centrodestra, da poco uscita da Forza Italia e in predicato di approdare nella Lega, ha preso di mira con una divertente e plateale imitazione. Una gag che in poche ore dalla tv è passata sul web macinando clic e condivisioni. «Con i suoi occhioni, bella, bionda, ha avvelenato i risparmiatori…».

qui il video su Youtube (al minuto 1.50)

In basso il video della Sette