La Merkel espelle 40mila algerini. Meloni: “L’Onu non protesta?”

di Laura Ferrari

Angela Merkel ha annunciato che sono state trovate “buone modalità” per consentire il rimpatrio efficiente dei migranti algerini che non hanno diritto a stare in Germania. Parlando durante una conferenza stampa ad Algeri con il premier Ahmed Ouyahia, la cancelliera tedesca ha definito l’Algeria come un “paese sicuro” e che i migranti – il numero è stimato in circa 40mila, secondo le stime del premier nordafricano – non saranno in pericolo una volta rimpatriati in Algeria.

Ma nessuno protesta contro la Merkel

Per attenuare lo choc della notizia del rimpatrio dei 40mila algerini residenti in Germania, la cancelliera ha dichiarato che tuttavia la Germania lavorerà per creare opportunità legali ai giovani algerini che, in futuro, vorranno emigrare in Germania. Intanto vengono rispediti a casa in 40mila. Da parte sua il premier algerino ha annunciato la disponibilità ad accettare il rimpatrio dei connazionali che non hanno diritto di asilo in Germania. «Chiunque non abbia diritto a restare in Germania, deve essere riportato nel paese di origine. A tale scopo, abbiamo bisogno di partner e l’Algeria è uno di questi», ha dichiarato la Merkel. «Al tempo stesso, desideriamo creare maniere legali per permettere alle persone di rimanere in Germania per la formazione o come manodopera qualificata. Le due cose vanno di pari passo», ha dichiarato la Merkel.

Meloni: “Nessuno grida al razzismo contro la Merkel?”

«Nel silenzio dell’Europa, troppo occupata a minacciare un’Italia che vorrebbe mettere un freno all’immigrazione clandestina, la Merkel ha dato il via in Germania al rimpatrio di 40.000 algerini. Per loro nessun commissario dell’Onu che si strappa le vesti gridando al razzismo?». Così su Twitter la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato la notizia del rimpatrio dei 40mila algerini.