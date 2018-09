La lettera di Ratzinger al cardinale che lo contesta: la mia rinuncia era l’unico modo…

di Redazione

Il giornale tedesco Bild ha pubblicato stralci di una missiva inviata da papa Ratzinger in risposta a un cardinale tedesco nel novembre del 2017. Il porporato in questione – riferisce La Stampa – che rimane anonimo nella ricostruzione giornalistica (ma che con ogni probabilità è Walter Brandmüller), in un’intervista aveva criticato Joseph Ratzinger per la decisione senza precedenti di rinunciare al pontificato, lasciando una Chiesa in crisi.

Così recita la lettera di Benedetto XVI secondo le citazioni del giornale Bild: “Posso ben capire il profondo dolore che Lei e molti altri avete sentito con la fine del mio pontificato, ma il dolore in alcuni, così mi sembra, e anche in Lei è diventato una rabbia che non riguarda più solo la rinuncia, ma si estende sempre più anche alla mia persona e al mio pontificato nel suo insieme». «In questo modo il pontificato stesso è stato svalutato e confuso con la tristezza sulla situazione della Chiesa oggi».

Ancora rivolgendosi al cardinale, Ratzinger osserva a proposito della sua rinuncia al pontificato: “Se conosce un modo migliore e crede di poter condannare quello da me scelto, la prego di dirmelo”.