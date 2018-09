La Lega pagherà i 49 milioni a rate? Salvini non ci pensa proprio: «Non ho soldi»

di Redazione

I legali della Lega, per districare la matassa del maxisequestro di 49 milioni di euro confermato dal tribunale del Riesame, starebbero valutando l’ipotesi di una trattativa con la Procura di Genova per rateizzare l’importo. Proprio così, comode rate (con interessi?) come farebbe un privato cittadino. L’escamotage viene riportato da La Stampa di Torino con un articolo a firma di Matteo Indice che ricostruisce la possibile exit strategy del Carroccio per uscire dal cul de sac e congelare l’esecuzione della sentenza di giovedì scorso. Si tratterebbe di un prelievo “graduale” per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe stato proprio questo l’oggetto dell’incontro tra i magistrati genovesi e i legali del Carroccio avvenuto al nono piano di palazzo di giustizia al termine del quale – sempre secondo la ricostruzione del quotidiano – gli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari sarebbero andati nella sede di via Bellerio per sottoporre questa formila ai vertici della Lega. Ma è un’ipotesi rifiutata categoricamente da Matteo Salvini che risponde: «Non ho soldi come posso rateizzare quello che non ho?». Il ministro dell’Interno ha anche aggiunto che il sequestro preventivo è «molto bizzarro» ribadendo che la Lega è «innocente fino a prova contraria».