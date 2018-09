La Gruber, la Palombelli, la De Filippi e la Isoardi: al via le sfide a colpi di share

di Paolo Sturaro

La politica con i volti femminili della televisione. Così come l’intrattenimento e la musica. Sarà una sfida a colpi di share quella tra le signore della tv italiana. La nuova stagione televisiva sarà caratterizzata da duelli tutti rosa che vedranno come protagoniste giornaliste e conduttrici di talk show e programmi d’approfondimento tra cui Lilli Gruber, Elisa Isoadi, Barbara d’Urso e Mara Venier. La prima battaglia di Auditel si combatte subito e vede come rivali la giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli, al timone del programma della nuova Rete 4 Stasera Italia, e Lilli Gruber, per il decimo anno consecutivo alla conduzione di Otto e mezzo in onda su La7. Tra le sfide più attese della prossima stagione televisiva anche quella che si svolgerà ogni domenica pomeriggio e che vedrà scontrarsi Mara Venier, alla guida di Domenica In dopo oltre 4 anni fuori dalla Rai, e Barbara d’Urso, che torna alla conduzione del suo Domenica Live, come ogni anno in concomitanza con la nuova stagione di Pomeriggio Cinque.

La competizione tra Rai e Mediaset si giocherà anche in settimana, in particolare nel primo pomeriggio, e avrà come sfidanti Caterina Balivo, che torna su Rai 1 alla guida del nuovo talk-show Vieni da me, e Maria De Filippi, al timone della 22esima edizione di Uomini e Donne. Tra le regine del palinsesto 2018-2019 anche Silvia Toffanin, alla guida del suo programma del sabato pomeriggio Verissimo, ed Elisa Isoardi, che ha debuttato come conduttrice a La Prova del cuoco prendendo il posto di Antonella Clerici. Per la De Filippi, incontrastata regina dell’Auditel, si preannuncia un altro anno ricco, con Amici e C’è posta per te. In più, i reality, anche quelli condotti da volti femminili.