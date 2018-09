La Francia chiude i porti in faccia alla Aquarius: Rampelli: «Quel buonista di Macron…»

di Augusta Cesari

Ecco la solidarietà europea, ecco il senso dell’accoglienza della Francia che dà lezioni coni porti degli altri, che ci accusava di essere “vomitevoli e irresponsabili”. La Francia di Macron non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius 2. «Per ora, la Francia dice no», ha risposto il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, mentre la titolare francese degli Affari Europei, Nathalie Loiseau, auspicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l’Italia in quanto porto più vicino e quindi più sicuro accusando Roma di disumanità e disprezzo del diritto per aver negato l’attracco. Siamo alla follia, all’ipocrisia più bieca e disgustosa. La richiesta di approdare a Marsiglia era stata lanciata dalla stessa Ong Sos Méditerranée, responsabile della Aquarius con 58 migranti a bordo, che la nave è andata a prendere al largo delle coste libiche.

Rampelli: “Macron si gira dall’altra parte”

«Che fine ha fatto la Francia accogliente del buonista Macron?», chiede il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. «I ministri francesi, Le Maire, Bourdin e Loiseau, dicono no senza mezzi termini all’arrivo dei 58 migranti imbarcati sull’Aquarius in direzione Marsiglia. Finché c’è da scaricare immigrati nei porti italiani va tutto bene, quando però si tratta di ospitare chi “scappa dalle guerre” in casa propria allora ci si volta dall’altra parte». Nella nota Fabio Rampelli prosegue con toni duri verso la politica ipocrita della Francia: «Come del resto accaduto per lo sgombero dell’accampamento di Dunkerque, a Grande-Synthe, dove vivevano circa 800 profughi nella speranza di attraversare il Canale della Manica per raggiungere il Regno Unito, o quando la Francia ha respinto oltre 40 mila immigrati alle frontiere con l’Italia, comprese donne e bambini», ricorda. «Ma la cosa più assurda è che proprio la Francia è la prima nazione che sfrutta i paesi africani, che specula sulla loro moneta, che arma i ribelli per una vecchia politica coloniale architettata sul gioco sporco in versione moderna. È cioè causa di quelle fughe che vorrebbe scaricare su di noi e cui non intende offrire risposta», conclude Rampelli.