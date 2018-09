La beffa, bimba di 5 anni investita sulla pista ciclabile: multata di 20 euro

Alla follia non c’è mai fine. Il danno oltre la beffa per una bimba di 5 anni che correva a piedi sulla pista ciclabile, scappata per un attimo al controllo dei genitori. All’improvviso un monopattino elettrico la investe facendola rovinare a terra: è quanto avvenuto a Jesolo, provincia di Venezia. Nessuno avrebbe mai immaginato il seguito. La sorpresa infatti arriva quando sul posto sono intervenuti i vigili che hanno multato la piccola di 20 euro (di cui risponderanno ovviamente i due genitori) per aver camminato dove passano le biciclette. Dove non doveva.

Il dibattito sulle ciclabili e sui tratti pedonali è sempre vivo e controverso: segnalazioni e reclami sono all’ordine del giorno, che vanno ad incrociarsi con delle regolamentazioni sempre più vaghe a causa dei tanti mezzi trasporto utilizzati, come possono essere skate, risciò, hoverboard e quant’altro. A rimetterci questa volta è stata una famiglia in vacanza al Lido. Che non si riesca a conciliare regolamento e buon senso è inaccettabile.Oltre il danno, la beffa dunque. Come riporta Tgcom, la bambina infatti ha riportato delle ferite al viso e sulla bocca, sotto choc dopo l’improvviso impatto. L’intransigenza mostrata dai due vigili ha scatenato la reazione della famiglia, già rivoltasi ad uno studio legale per chiarire la questione e la legittimità della sanzione in particolare. Resta infatti da capire se quel monopattino elettrico potesse davvero stare sulla ciclabile.