Juve, nel giorno di Ronaldo follia di Douglas Costa: sputo ed espulsione (video)

di Redazione

Arriva contro il Sassuolo il primo gol italiano di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha sbloccato il risultato con un tocco sotto porta dopo 5 minuti della ripresa del match della Juventus contro il Sassuolo: il suo primo centro in serie A arriva nella quarta giornata. Anche la panchina bianconera si è alzata in piedi per applaudirlo. Raddoppio di Ronaldo venti minuti dopo, con un tiro di sinistro, poi arriva il gol del Sassuolo e la follia finale di Douglas Costa, che sputa in faccia a Di Francesco e viene espulso grazie all’ausilio del Var. Risultato finale, 2 a 1 per la Juventus.

I gol di Ronaldo video

lo sputo di Douglas Costa

video