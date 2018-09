Juncker non perde il vizio e attacca di nuovo Salvini: «Sono allibito da lui»

di Redazione

Jean-Claude Juncker torna a gamba tesa nella politica italiana con un nuovo attacco non richiesto a Matteo Salvini. Il “vizioso” presidente del Consiglio europeo a colloquio con alcune testate internazionali, anche con La Stampa, torna a sparare a zero contro il vicepremier e leader leghista, “pericoloso nemico” dell’Europa. «Ogni tanto rimango allibito dai continui attacchi di Salvini, da questa retorica a cui gioca parte della coalizione di maggioranza e almeno uno dei due vicepremier, con i loro continui attacchi a Bruxelles. Ecco, questo non aiuta l’Italia», dice mister Europa aggiungendo di non avere problemi con il presidente del Consiglio, che definisce «il mio amico Conte». Juncker riferisce anche una telefonata con il premier italiano: «Abbiamo parlato di ciò che avrei detto oggi. In Italia parte del governo temeva che attaccassi fortemente l’esecutivo. Credevano che io volessi reagire nello stesso modo in cui l’Unione europea e la Commissione vengono attaccate dal governo».

Juncker torna a sparare su Salvini

Per Juncker Salvini è un’autentica ossessione, l’argomento privilegiato per confermare la sua ostilità nei confronti di Palazzo Chigi: «Salvini ha detto che in campagna elettorale, ogni volta che apro bocca, lui guadagna voti. Ecco, io non voglio essere utile a lui. Ma voglio essere utile all’Italia. Non vedo una sola ragione per cui il Ppe possa sviluppare una relazione con Salvini. Abbiamo già Orban ed è abbastanza». Come se non bastasse aggiunge un poco elegante riferimento al crollo del ponte Morandi: «Non è colpa dell’Europa se i ponti crollano…». Anche questo colpa di Salvini?