Italia razzista? Feltri “fulmina” Giannini a “L’Aria che tira” (video)

di Alberto Consoli

Cotto e mangiato. La nuova stagione su La7 de L’aria che tira di Myrta Merlino su La7 è appena iniziata quando è arrivata fresca fresca notizia che l’Onu ha, di fatto, accusato l’Italia di razzismo esponendosi in difesa di rom e migranti. Tra gli ospiti c’erano Vittorio Feltri, il direttore di Libero e Massimo Giannini di Repubblica. In diretta, è piovuta la notizia dell’entrata a gamba tesa dell’Onu che contribuisce a veicolare l’equivoco di un inesistente emergenza-razzismo e la conduttrice subito coinvolge i suoi ospiti sull’argomento. Il parere di Feltri è tutto un programma: «L’Onu è un ente inutile, ciò che dice dunque è pure inutile».

Giannini mastica amaro e al momento opportuno ha sfoderato una battuta velenosa. In studio si parlava dell’aumento delle copie vendute di Libero e Giannini ha colto l’assist e ha voluto dire la sua e attribuendo il merito della crescita «alla narrazione xenofoba e per certi versi razzista» che dominerebbe in questi giorni l’Italia. Da che pulpito. Non è che veicolare -al contrario- l’idea di un’Italia razzista e fascista, come fa spesso Repubblica, con vignette e attacchi irricevibili a molti membri del governo -Salvini in testa – sia da premio giornalismo. A ognuno la sua “narrazione”. Feltri stavolta non fa un intervento ”esplosivo”, ma usa parole incisive comunque, incenerisce Giannini. «Vorrei far notare che in Italia c’è una massiccia comunità di cinesi, non è mai stato registrato un episodio di razzismo o di intolleranza. Ci sarà un motivo – ha sottolineato Feltri-: vengono qua, lavorano come matti, non si fanno mantenere». I problemi si manifestano quando, al contrario, prosegue Feltri, «l‘Italia si riempie di nullafacenti che gironzolano senza far nulla, si creano tensioni e si spaccia per razzismo quella che è una semplice ma evidente rottura di scatole».