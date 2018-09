Irrompe in tv “Heidi Bienvenida”, la serie che si ispira al romanzo di Spyri

di Gianluca Corrente

Un successo clamoroso, che appassiona la fascia adolescenziale. Nel cast, molti volti noti, che hanno fatto breccia nei giovanissimi. Arrivano su Rai Gulp i nuovi episodi della prima stagione di Heidi Bienvenida. Da lunedì 1º ottobre, alle ore 19.15, torna la serie tv che ha fatto impazzire l’America Latina, prodotta da Mondo TV Iberoamerica, insieme a Alianzas Producciones di Javier Francia. La serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì, alle ore 19.15. Heidi Bienvenida si ispira al celebre romanzo di Johanna Spyri e lo reinterpreta in chiave moderna grazie alla penna di Marcela Citterio. La Citterio è un nome noto al mondo preteen a cui la serie si rivolge: sono suoi i successi internazionali Io sono Franky, Chica Vampiro e Il mondo di Patty. Il mondo meraviglioso di Heidi Bienvenida continua, con i nuovi episodi, a entrare nelle case di milioni di ragazze con il suo universo colorato fatto di amicizie, musiche e primi amori. La serie è ricca di ingredienti che fanno leva sui temi amati dalle ragazzine come la moda, la tecnologia, la magia e le aspirazioni per il futuro. Il carisma e la telegenia della protagonista, la giovanissima e promettente Chiara Francia – già nota per Incorreggibili e Chica Vampiro – rendono la serie davvero accattivante con dati di ascolto in grande crescita che creano una brand awareness sempre più consolidata. Insieme a Heidi un universo di personaggi tutti molto caratterizzati, come Emma interpretata da Mercedes Lambre, coprotagonista nella serie Violetta nel ruolo di Ludmilla, la signorina Rottermaier interpretata da Florencia Benítez anche lei in Violetta nel ruolo di Jade e ”Sueña Conmigo”, Toribio che è Victorio D’Alessandro e Morena interpretata da Minerva Casero.



Inoltre, è disponibile nei migliori store Nel posto che vorrai, il primo album di Heidi…

