Intervista a Micalessin: «L’Europa ha tradito i nostri valori cristiani» (video)

di Mia Fenice

Pubblichiamo un’intervista in esclusiva al Secolo d’Italia del giornalista Gian Micalessin, autore del libro Fratelli traditi. La tragedia dei cristiani in Siria. «Il tema di Atreju -ha detto – è il tema centrale del mio libro è quello che sta sta alla base degli errori di chi ha tradito i nostri valori cristiani. Per l’Europa dei burocrati e della finanza è indifferente appoggiare i cristiani o i jihadisti. Per questo non abbiamo esitato a difendere e armare quegli stessi che dopo avere ucciso i nostri fratelli cristiani in Siria e in Iraq sono venuti a uccidere noi qui in Europa».