Instagram, il social della perfezione che ci rende infelici

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Un viaggio strepitoso, un panorama mozzafiato e un selfie impeccabile. In media 4, 2 miliardi di like al giorno. E’ il mondo di Instagram, il social della perfezione che innumerevoli volte decidiamo di aprire sui nostri smartphone per scorrere velocemente foto e video e aggiornarci sulle ultime novità delle persone che abbiamo deciso di seguire. Ma questa ricerca continua della perfezione ci costringe talvolta al raggiungimento di stili di vita impeccabili e ideali in un continuo confronto con gli altri che a livello psicologico può farci male alimentando in noi un senso di inadeguatezza e bassa autostima. Nel 2017 è stato condotto, in Inghilterra, un sondaggio tra i giovani dai 14 ai 24 anni e si è visto come l’utilizzo di Instagram e di altre quattro grandi piattaforme tra cui Facebook contribuisse all’aumento dell’ansia e della depressione dovuti alla paura di non sentirsi all’altezza e di non poter permettersi lo stile di vita osservato sui social.