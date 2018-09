Indonesia, terremoto e tsunami: sono quasi 400 i morti già accertati (video)

di Redazione

Bilancio drammatico in Indonesia. Sono 384 i morti e centinaia i feriti a causa delle scosse di terremoto e del successivo tsunami che hanno colpito la zona di Palu, sull’isola di Sulawesi. Lo ha reso noto la protezione civile, aggiornando il precedente bilancio fermo a 48 persone. Oltre alle vittime accertate, ci sono almeno 356 feriti in tre ospedali della cittadina, ha reso noto il portavoce della Protezione civile indonesiana, Sutopo Nugroho, dopo il sisma di magnitudo 7.7 della scala Richer ha scosso l’isola centrale ad est del Borneo.

La maggior parte delle vittime sono concentrate a Palu, capoluogo dell’isola di Sulawesi in cui risiedono 350mila persone investito dall’onda di 2-3 metri che ha fatto seguito alle due diverse scosse di terremoto. L’emittente locale ‘Metro Tv’ ha inviato immagini riprese dai telefoni cellulari in cui si vedono le onde che colpiscono le case. I danni sono molto importanti. A Palu c’è particolare preoccupazione per la sorte dei partecipanti a un festival su una spiaggia cittadina, travolti dallo tsunami ieri all’ora del tramonto. Potrebbero essere “decine o forse centinaia” di persone. Lo ha riferito il portavoce della Protezione civile indonesiana. Il primario dell’ospedale Undata di Palu, Komang Adi Sujendra, ha lanciato un drammatico appello per assistenza: “Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Abbiamo bisogno di ospedali da campo, personale ospedaliero, medicine e coperte”.