«In Italia vedo tanti piccoli Mussolini»: l’ossessione del commissario Ue

di Alessandra Danieli

Prima l’attacco sul fronte economico con la pagella all’Italia, definita un «problema per la zona euro», poi lo stanco refrain sul pericolo fascio-populista che da Roma metterebbe a rischio la democrazia. «In Italia non c’è Hitler ma vedo tanti Mussolini», a parlare è il francese Pierre Moscovici, commissario Ue agli affari economici e monetari, che da Parigi aleggia lo “spettro” degli anni Trenta unendosi al coro di attacchi internazionali al governo gialloverde democraticamente eletto. «Oggi c’è un clima che assomiglia molto agli anni ’30. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…». L’attacco – neanche a dirlo – è rivolto al “dittatore” Matteo Salvini, diventato un’autentica ossessione per il gotha finanziario dell’Unione europea. A corto di argomenti di fronte alla svolta impressa dall’Italia, anche il commissario Ue si rifugia nel passato mettendo in guardia da un improbabile e fantasioso ritorno al Ventennio.

Moscovici vede tanti piccoli Mussolini

«Per la prima volta nella mia vita di europeo ho paura», ha aggiunto Moscovici parlando delle europee del 2019 che soffia sul fuoco del pericolo-dittatura agitando lo spettro di un «minaccia essenziale, esistenziale» per l’Europa. Paura. Non è la prima volta che il francese evoca il sentimento della paura in un crescendo di terrorismo psicologico. Il commissario francese non si risparmia e parla di «attacco dei populisti alla democrazia liberale, e quando dico liberale – puntualizza – parlo della combinazione tra democrazia e libertà». E la volontà popolare? Il responso delle urne, evidentemente, è carta straccia per lo “statista” francese: «Mentre le forze populistesono democratiche quando vincono le elezioni, poi erodono progressivamente le libertà…». E ancora con piglio da studioso: «La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare che sprofondi nelle sue ore più buie», dice ancora il responsabile Ue che si augura che i populisti «non conquisteranno la schiacciante maggioranza dell’Assemblea Ue, ma otterranno comunque una forte progressione».