In California è guerra alle cannucce: stop alla distribuzione nei ristoranti

di Giuditta Boni

La California mette al bando le cannucce di plastica. O quasi. Una legge firmata dal governatore Jerry Brown, infatti, prevede che per averle, al ristorante, bisognerà chiederle. Dunque, se non proprio le cannucce di plastica, viene per lo messo al bando l’automatismo per cui venivano portate al cliente insieme alle bibite: il provvedimento vieta questa abitudine. La California è il primo Stato degli Usa ad adottare una legge simile. «La plastica ha contribuito a far progredire l’innovazione nella società, ma la nostra infatuazione per il monouso ha portato a conseguenze disastrose», ha scritto Brown in un messaggio ai membri dell’Assemblea statale della California, sottolineando che la produzione annuale globale di plastica ha raggiunto 448 milioni di tonnellate.



«Si stima che ogni anno la plastica oceanica uccida milioni di animali marini. Né gli esseri…

