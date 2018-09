Immigrata impazzita accoltella i passanti: una morta e tre feriti

di Carlo Marini

Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite a Canneto sull’Oglio (Mantova) dove un’immigrata, di origine polacca, ha accoltellato i passanti senza alcun motivo. La responsabile è stata poi fermata dai carabinieri del comando provinciale di Mantova, intervenuti sul posto e portata in caserma.

La vittima è la bibliotecaria di Canneto sull’Oglio

Da una ricostruzione dei carabinieri, la donna, che lavora come badante, ha accoltellato inizialmente una visitatrice del museo civico per poi uscire in strada e colpire a coltellate altre due persone, mentre una terza è stata ferita con una spintonata. Per una donna, Paola Beretta, 54 anni, bibliotecaria, non c’è stato nulla da fare ed è deceduta, mentre le altre tre persone ferite sono in condizioni non gravi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, «le indagini condotte dal comandante dei carabinieri di Mantova Fabio Federici, che è arrivato a Canneto poco dopo i fatti, propendono verso un caso di follia, senza motivazioni personali né tanto meno politiche o religiose: la badante non aveva precedenti ma pare fosse stata in cura psichiatrica in passato. Nessun legame sembra accostarla alla sua vittima, spirata in ospedale, né agli altri feriti».

L’immigrata polacca lavora a Canneto sull’Oglio

L’autrice delle aggressioni si chiama Barbara Chmurzynska, polacca 58enne. Chmurzynska, affetta da problemi psichici. «C’era questa carrozzella a terra con una donna che si dimenava e un uomo di fianco a lei. All’inizio pensavo che fosse una discussione tra di loro, poi – ha raccontato Quatti all’ANSA – quando mi sono avvicinato ho visto una donna che si allontanava: teneva in mano due coltelli da macellaio, aveva gli occhi fuori di testa e mi è venuta incontro per colpirmi. Io le dicevo ‘mettili giù’ e lei mi urlava ‘vai via’. Un amico è arrivato in bicicletta e io le ho lanciato la bici sulle gambe, disorientandola. Un’altra persona le ha dato una bastonata sulla mano, poi io le ho dato un calcio sulla pancia e lei ha mollato i coltelli. Quindi è stato facile immobilizzarla fino all’arrivo dei carabinieri. Aveva un’aria da matta, spiritata e secondo me aveva anche bevuto degli alcolici perché, quando la tenevo ferma, ho sentito che puzzava. Quando l’ho raggiunta, sembrava pronta a colpire la prima persona che incontrava».