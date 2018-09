Il Taser debutta in 12 città. La polizia spiega come funziona (video)

di Redazione

Debutta oggi ufficialmente in 12 città italiane il “Taser”, la pistola elettrica che entra a far parte della dotazione di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Si tratta, al momento, di una sperimentazione che riguarda Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo. Ma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è già detto favorevole a un ampliamento dell’introduzione della nuova arma, che potrebbe essere affidata non solo agli agenti in tutte le città, ma anche a quelli impegnati in luoghi considerati particolarmente a rischio come carceri o treni.

«Nel rispetto di un rigido disciplinare, lo strumento, alternativo rispetto alla pistola già in dotazione alle Forze di polizia, ha la funzione di gestire situazioni particolari in cui è necessario inibire i movimenti di una persona», si legge sul sito della Polizia di Stato, dove viene spiegato che gli agenti sono stati appositamente formati per l’utilizzo del nuovo strumento.