Il ritorno di Eros Ramazzotti: concerti e cd. Il tour mondiale tappa per tappa

di Fabio Marinangeli

Vita ce n’è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti, in uscita per Polydor il 23 novembre 2018. Il 17 febbraio debutterà a Monaco di Baviera il tour mondiale. Appuntamenti dal vivo nelle più belle e importanti arene dei cinque continenti. Il tour sarà prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo. L’artista italiano, tra i più famosi nel mondo, torna sulle scene e dà tutte le coordinate dei prossimi live, attraverso i suoi canali social. Grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è il primo artista nel nostro paese ad utilizzare la video Premiere, la nuova funzione appena lanciata in Italia. Eros Ramazzotti ha scelto di affidare in esclusiva a Spotify la presale mondiale del suo Vita ce n’è World Tour: i fan di tutto il mondo riceveranno una mail con un link dedicato, dal quale potranno accedere all’acquisto dei biglietti. La general sale di Vita ce n’è World Tour sarà aperta invece giovedì 13 settembre. RDS è la radio partner del tour. Dalla sera del 10 settembre sarà disponibile anche il presave del disco su Spotify e sarà possibile preordinare l’album nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e il cofanetto. Il nuovo album di Eros Ramazzotti uscirà in tutto il mondo in lingua italiana e in lingua spagnola per il mercato latino. Di seguito le date del tour di Eros Ramazzotti:

17 febbraio, Monaco di Baviera, Olympiahalle.

20 febbraio Colonia, Lanxess Arena.

22 febbraio Lussemburgo, Rock Hall.

25 febbraio; Stoccarda, Schleyerhalle.

2 marzo Torino, Pala Alpitour.

5, 6, 8 e 9 marzo Milano, Mediolanum Forum.

12, 13, 15 e 16 marzo Roma, Palalottomatica.

19 marzo Lione, Le Halle Tony Garnier.

21 marzo Madrid, Palacio Vista Alegre.

23 marzo Barcellona, Palau St. Jordi.

25 marzo Zurigo, Hallenstadion.

28 marzo Parigi, Accorshotel Arena.

31 marzo e 1 aprile Bruxelles, Forest National.

3 aprile Amsterdam, Ziggo Dome.

5 aprile Londra, Eventim Apollo.

7 aprile Marsiglia, Le Dome.

9 aprile Ginevra, Arena.

11 aprile Lipsia, Arena.

13 aprile Mannheim, Arena.

15 aprile Vienna, Stadthalle.