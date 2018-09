Il riscatto dei nevrotici: nello shopping sono più attenti degli equilibrati

di Redazione

Nevrotici battono equilibrati 1 a 0. Almeno in fatto di oculatezza nelle spese. E, in particolare, in quelle che si fanno sotto stress, quando per esempio il periodo natalizio impone la maratona dei regali. A dimostrarlo è una ricerca congiunta di due università, una statunitense e una britannica, dalla quale emerge che, un po’ a sorpresa, le persone emotivamente più stabili sono quelle che più facilmente si lasciano andare a spese fuori controllo nel periodo delle vacanze. Lo studio, pubblicato su Social Psychological and Personality Science e firmato da Sara Weston dell’americana Northwestern University e Joe Gladstone dell’University College London, ha un titolo evocativo: «Chi sono gli Scrooge?», un riferimento diretto al taccagno protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens.



Lo studio si è concentrato in particolare sulla ricorrenza più sentita dell’anno: il…

