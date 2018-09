Il pugile Oscar de la Hoya sfida Trump: «Pronto a candidarmi alla Casa Bianca» (video)

di Natalia Delfino

L’ex pugile Oscar de la Hoya medita seriamente di candidarsi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2020. Lo ha spiegato in un’intervista al sito web tmz.com. «È vero che stai pensando di candidarti alle presidenziali?», chiede il cronista. «Sì, in effetto lo è. Lo dico molto, molto sul serio», ha risposto l’ex pugile 45enne di origini messicane, che ha detto che dal momento in cui è stato pugile gli è stato chiesto in innumerevoli occasioni perché non si presentava. «Milioni di persone – ha riferito de la Hoya – mi hanno detto: “Perché non ti presenti alle elezioni, perché non vai e alzi la voce?”. E ovviamente quando sei presidente hai la voce più alta».

Il pugile sta organizzando una squadra per esplorare quali possibilità avrebbe e se la candidatura può avere senso. «Se i numeri sono corretti e mi dicono che può andare bene, allora lo farò», ha chiarito. De La Hoya non è l’unica figura pubblica a pensare di entrare nel gioco presidenziale: il rapper Kanye West ha dichiarato nel 2015 che si sarebbe candidato nel 2020, sebbene abbia recentemente rimandato la sua idea al 2024. Vincitore di sei titoli mondiali da professionista nello stesso numero di categorie, de La Hoya si è ritirato nel 2009 con un record di 39-6, dopo una leggendaria carriera che lo ha reso un’icona dello sport mondiale.