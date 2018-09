Il pronipote di Mussolini, Caio Giulio Cesare, verso la candidatura alle europee

di Redazione

Lo scorso dicembre aveva partecipato al congresso di Fratelli d’Italia, ora Caio Giulio Cesare Mussolini, figlio di Guido e nipote di Vittorio, potrebbe essere candidato dal partito della Meloni alle elezioni europee. L’indiscrezione è stata rilanciata dal quotidiano Il Tempo ma per il momento non è confermata da Fratelli d’Italia, i cui sforzi sono tutti concentrati in queste ore nella kermesse di Atreju che apre i battenti domani.

50 anni, ex ufficiale di Marina e manager di Finmeccanica, Caio Giulio Cesare Mussolini, che oggi vive ad Abu Dhabi, venne intervistato dal Corriere nel dicembre del 2017 e in quell’occasione criticò la legge Fiano ma parlò del suo cognome come di un’arma a doppio taglio. «Per il cognome – disse – sono stato attaccato a priori. Ho vissuto una dicotomia. Ciò che mi dicevano a scuola o su certa stampa, tutto male del fascismo, e ciò che mi dicevano a casa o alcune persone che lo avevano vissuto, tutto bene».

Insomma, un personaggio lontano dal nostalgismo e che guarda avanti, al futuro, che sicuramente ha a cuore un’Europa più giusta. Sarebbe il terzo Mussolini in politica dopo Alessandra (appena uscita da Forza Italia e deputata europea uscente) e Rachele (consigliere comunale a Roma).