Il portavoce di Baobab: abbiamo aiutato noi i migranti della Diciotti. Sì, ma gratis? (video)

di Redazione

“I migranti della Diciotti sono venuti al centro come migliaia di altri, sono migranti in transito e noi li abbiamo aiutati. L’80 per cento dei migranti che sbarcano in Italia vuole andarsene”: così il portavoce del centro Baobab Andrea Costa ha spiegato l’odissea dei migranti della nave Diciotti nello studio di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7. Il giornalista Mario Giordano ha obiettato che in questo modo si continua la tratta di esseri umani. E si è augurato che questa prima accoglienza ai migranti transitanti avvenga gratis per evitare che prosegua un vergognosa business sulla pelle dei disperati che fuggono dal proprio paese. Il centro Baobab opera nei pressi della stazione Tiburtina, dove è allestita una tendopoli che offre prima accoglienza ai migranti in transito.