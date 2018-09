Il Pd mobilita la piazza e si copre di ridicolo: «Riunione per pochi intimi…»

di Augusta Cesari

L’ironia è d’obbligo. Il Pd che chiama in piazza le folle – quali? – contro il governo e le sue politiche – che piacciono agli italiani sempre più- sembra un film comico. Mentre nel Pd è un tutti contro tutti, renziani che fanno muro contro Zingaretti, che litigano su Macron, che discettano sul nome da cambiare o meno al partito, ecco che arriva lui, il presidente del Pd Matteo Orfini: «Il 29 settembre il Pd sarà in piazza, a Roma. Contro il governo, per l’Italia. Vi aspettiamo fianco a fianco». Lo scrive il presidente del Pd, appoggiando la proposta temeraria del segretario Maurizio Martina di organizzare una manifestazione nazionale per rilanciare e rivitalizzare il rapporto tra partito e cittadini. Chiamasi accanimento terapeutico. Lo sprezzo del pericolo di ritrovarsi in pochi intimi – come accaduto di recente in altre piazze- si sta per tramutare in sprezzo del ridicolo. L’allarme sondaggi che danno il Pd nello sprofondo si rispecchia anche nel flop delle Feste dell’Unità. Che il Pd debba urgentemente trovare un modo credibile per fare opposizione è un atto dovuto, ma indicare la piazza è tatticamente un suicidio, visto che non sanno chiamare a raccolta neanche intorno a vino e salsiccie.

D’Alimonte: «Il Pd non ha capito niente»

La piazza è inviperita contro la politica che il centronisinistra ci ha regalato in questi anni, dall’immgrazione alle ricette economiche. Battere sugli stessi tasti nelle pubbliche piazze è un suicidio tattico. Non hanno capito la lezione? Non sembra a giudicare dalle parole del segretario Martina che sembra preso da un’ansia distruttiva del suo stesso partito: «Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio». Ancora questa parola, odio. Non hanno ancora capito. L’odio, semmai, se lo tirano addosso da soli. Tenta di spiegarglielo il professor Roberto D’Alimonte, in un passaggio del suo intervento al convegno di Areadem, che si sta svolgendo a Cortona. «Il Pd ha fatto una magnifica politica dell’accoglienza ma non ha capito che gli italiani l’accoglienza non la vogliono. Ve lo dico da ricercatore e lo dico sulla base della realtà delle ricerche che conduco», spiega lucidamente. «Se il Pd continua a proiettare l’immagine di un partito che sa accogliere e che anzi vuole migliorare l’accoglienza, tenendo conto delle esigenze degli italiani, sbaglia messaggio». Chi glielo dice a Martina e ad Orfini? «L’elettore italiano vuole essere sicuro che il rubinetto verrà chiuso», spiega il professore fuor di metafora. «I numeri ci dicono che gli immigrati sono drasticamente calati dal 2015 ma i numeri con contano nulla. Quel che conta sono le emozioni, vogliono essere sicuri che le barche non arriveranno più e premiano Salvini perché appare come l’uomo capace di chiudere i rubinetti», ha concluso il politologo e ricercatore. Alla lucidità dei fatti si aggiunge l’ironia corrosiva di Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, che bolla l’appuntamento in piazza formulato dal Pd «una riunione per pochi intimi». «Come fa Martina a parlare di un nuovo partito che si butti nel Paese reale, se l’esecutivo di cui faceva parte viveva nel mondo dei sogni e delle banche? Se è sua intenzione allearsi con un Macron che vuole fare dell’Italia l’unico porto di approdo per i migranti? L’ipotetico nuovo Pd sarà esattamente come il vecchio».