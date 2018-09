Il Papa attacca Viganò (senza citarlo): «Poveretto chi crede di avere tutti i carismi»

di Ezio Miles

Nella comunicazione degli alti esponenti della Chiesa è importante ciò che è esplicito, ma non meno importante è anche ciò che implicito o che si può indirettamente desumere dal discorso. È in questi casi che assistiamo agli attacchi più duri e alle reprimende più feroci. Sembra non fare eccezione neanche Papa Francesco. Nel discorso rivolto oggi dal Pontefice ai vescovi dei Territori di Missione non è difficile scorgervi una dura risposta agli attacchi dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, che nelle settimane scorse lo pesantemente attaccato il suo Magistero. “Il vescovo – dice Bergolgio – non può avere tutte le doti, l’insieme dei carismi – alcuni credono di averne, poveretti! – ma è chiamato ad avere il carisma dell’insieme, cioè a tenere uniti, a cementare la comunione. Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali”. “Poveretto”, dunque, il vescovo che pensa d avere tutti i “carismi” e che conduce battaglie personali. Più chiari di così…

