Il “mite” Conte perde la pazienza e replica al giornalista: «Ma che dice?» (video)

di Redazione

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede si fianco al fianco in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Per Conte con il ddl anticorruzione il governo punta a “restituire al nostro Paese competitività. L’Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perchè queste potenzialità si sviluppino”. E alla domanda di un giornalista, che gli chiede se l’Italia sia “un peso per l’Europa”, per la prima voltail premier Conte perde il suo tradizionale aplomb e replica a muso duro: «Ma che dice?».

