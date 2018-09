Il giornalista del Watergate: “Trump è pazzo”. L’ira del presidente: solo fango

di Stefania Campitelli

«Tante bugie e fonti fasulle». Donald Trump è furioso con Bob Woodward, il giornalista noto al mondo per aver scoperchiato lo scandalo Watergate, per il sui libro Fear Trump in the White House, in uscita l’11 settembre dopo le anticipazioni del testo diffuse dal Washington Post. Nel volume, un’autentica bomba, il presidente Usa è descritto come un «pazzo” e la Casa Bianca in preda a una crisi di nervi: «Il tycoon è uno squilibrato. E anche un idiota. È inutile tentare di convincerlo di qualsiasi cosa. È andato fuori controllo. Siamo in Crazytown», scrive Woodward riferendo lo sfogo del chied of staff, John Kelly, ai colleghi. Tante i colloqui segreti, che il famoso reporter, collaboratore del Washington Post, svela nel suo libro che punta i riflettori sui rapporti ad alta tensione tra il presidente e i principali membri dell’amministrazione. Tra gli aneddoti che dipingono il presidente degli Stati Uniti con “l’intelligenza di un alunno di quinta elementare” viene riferito di quando l’ex consigliere economico Gary Cohn gli tolse dal tavolo le carte per uscire dal Nafta e dall’accordo commerciale con la Corea del sud e il presidente non se ne accorse.

Il Washington Post ha anche pubblicato l’audio della telefonata avvenuta all’inizio di agosto tra Trump e Woodward, nella quale, con il libro praticamente finito, il giornalista spiega al presidente di aver invano chiesto un’intervista da inserire nel libro. «Sarei stato felice di parlare con te», dice Trump. Woodward informa The Donald di aver raccolto numerose interviste confluite in un «quadro duro sul mondo, sulla sua amministrazione e su di lei». «Beh, devo pensare che sarà un libro negativo. Ma in un certo senso sono abituato al 50%… Alcuni sono positivi, alcuni sono negativi», replica Trump, «visto che le parole del presidente non verranno inserite nel testo, avremo un libro decisamente inaccurato e questo è assolutamente negativo. Ma non è tutta colpa tua». «Sarà accurato, lo prometto», ribatte il giornalista.«Sì, beh – chiosa Trump – Accurato significa che nessuno ha mai fatto un lavoro migliore di quello che sto facendo da presidente… Ed è quello che pensano tante persone, lo vedrai nel corso degli anni». La reazione furiosa del presidente, però, si fa sentire meglio con un tweet: «Nel libro di Woodward già screditato, tante bugie e fonti fasulle, io definirei Jeff Sessions “mentalmente ritardato e uno scemo del sud”. Non ho detto nessuna delle due cose, non ho mai usato quei termini nei confronti di nessuno, compreso Jeff», scrive rferendosi in particolare all’attorney general, «essere del sud è una gran cosa, Woodward ha fatto questo per dividerci». Il libro di Woodward è già stato smentito dal generale James Mattis (segretario alla Difesa) e dal generale John Kelly (capo dello staff), scrive ancora the Donald accusando il reporter, al servizio dei dem, di aver riportato citazioni inventate, «una truffa nei confronti del pubblico come altre storie e dichiarazioni».