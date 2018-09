I Vescovi italiani (che beatificavano Monti) ora demonizzano Conte

di Guido Liberati

Ricordate la curiale prudenza dei Vescovi italiani con i governi Gentiloni e ancora prima la corrispondenza di amorosi sensi con gli esecutivi guidati da Monti e da Prodi? Con il governo M5S-Lega la Cei non fa nessuno sconto. Anzi, sale sulle barricate candidandosi all’opposizione. Roba da breccia di Porta Pia.

La Cei che esaltava Monti è contro il governo M5s-Lega

E allora si leggono note allarmate, che raramente si erano lette prima. Prendete la nota diramata al termine della sessione autunnale del Consiglio permanente della Cei. Si spara a palle incatenate contro il governo Conte segnalando la «sofferenza acuta di tanti giovani privi di lavoro o alle prese con occupazioni occasionali, prive di alcuna sicurezza. Il lavoro che manca – come il lavoro indegno – rimane una piaga che angoscia, spoglia il Paese del suo futuro, peggiora le condizioni delle famiglie e aumenta le disuguaglianze sociali». «Nel sentirsi prossimi a quanti vivono questa drammatica situazione che umilia la dignità stessa delle persone», i Vescovi «interpellano i responsabili della cosa pubblica, perché non si accontentino di mettere in fila promesse o dichiarazioni falsamente rassicuranti». Come mai gli appelli dei vescovi guidati oggi da monsignor Bassetti erano meno sferzanti quando gli imprenditori si uccidevano sotto l’onda della crisi e l’economia italiana era in caduta libera? La domanda rimane senza risposta e sollecita qualche pensiero malizioso. Come se a far paura non fossero tanto le politiche di questo governo, ma il fatto di non avere più riferimenti politico affidabili, come accadeva con gli ex Dc Prodi e Monti e i governi a guida Pd.

Vescovi irritati come ai tempi del Cav

Era infatti dai tempi del primo governo Berlusconi che non si sentivano prese di posizione così allarmate. Inutile dire che l’altro tema particolarmente sentito dai Vescovi italiani è la sorte dei migranti musulmani. Le chiese nostrane sono sempre più vuote, ma il problema che assilla il cardinale Bassetti è il decreto Salvini. «Ho letto che il decreto – ha lamentato il presidente della Cei – abolisce i permessi per motivi umanitari. In sostanza, si toglierebbe a prefetti e giudici quella discrezionalità sulla protezione umanitaria mentre rimarrebbero solo permessi per cure mediche o per necessità di rientro nei paesi d’origine per breve tempo».

I Vescovi italiani preoccupati dal decreto di Salvini

Bassetti si è detto ancora più preoccupato dal fatto che un profugo possa essere rimandato a casa subito dopo aver commesso un reato, senza attendere la condanna definitiva della Cassazione (la sentenza arriva “in media” dopo 1600 giorni). Insomma, tanto per fare un esempio concreto, l’assassino di Pamela Mastropietro dovrebbe rimanere a piede libero per 4 anni e mezzo (in attesa della sentenza definitiva) nel nostro Paese prima di essere rimandato in Africa. «L’espulsione legata al primo grado di condanna non tiene conto dei tre gradi di giustizia e non rispetta in pieno la Costituzione», ha infatti lamentato il porporato, confidando che il Parlamento corregga in senso “buonista” le norme del governo. Una speranza che la maggioranza degli italiani (e probabilmente dei cattolici) non condivide.