«I grillini spendono 1 milione in auto blu»: la denuncia di FdI in Campidoglio

di Redazione

«I grillini in Campidoglio sembrano ormai una maionese impazzita. Solo qualche giorno fa, infatti, avevano annunciato di voler tagliare le auto di servizio e di rappresentanza addirittura presentando una mozione per installare dei dispositivi per la geolocalizzazione delle vetture al fine di capire il loro utilizzo. Oggi invece, come riportato dalla stampa, scopriamo che attraverso un maxi appaltone da 1 milione di euro hanno ordinato 93 vetture di servizio nuove, di cui 73 a benzina e 20 elettriche. Ma i 5 Stelle non erano quelli che volevano tagliare le auto blu? Forse, l’idea di acquistarne altre potrebbe esser venuta a un loro esponente, beccato più volte dai fotografi per aver utilizzato l’auto blu a spese dei contribuenti, tant’è che la Corte dei Conti ha aperto un’indagine». È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di FdI in Campidoglio.