I giudici “sequestrano” la Lega: il Tribunale del riesame confisca i fondi

di Ginevra Sorrentino

La sentenza è arrivata, come si pensava, oggi: il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il sequestro dei beni della Lega al fine di recuperare i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali relativi alla truffa per cui è stato condannato in primo grado l’ex segretario Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito. Salvini a riguardo è stato sempre chiaro e determinato asserendo e ribadendo a più riprese la sua ferma intenzione a non lasciare che siano i giudici e i loro verdetti a decidere «per quello che oggi è il primo partito in Italia». Ma è chiaro che questa sentenza farà quantomeno da spartiacque tra un prima e un dopo: nel mezzo la decisione che il partito dovrà prendere.

Dal Tribunale del riesame via libera la sequestro dei beni della Lega

Intanto, come riportato da il Giornale, ieri «il tesoriere Giulio Centemero all’AdnKronos ha detto che, in tribunale, abbiamo dimostrato che le somme che sono confluite sui conti correnti del partito dopo il sequestro del settembre del 2017 sono di provenienza lecita, contributi dei cittadini, degli eletti e dei proventi dei tesseramenti e delle feste organizzate dai militanti. Per questo la Lega ritiene un’assurdità, voler sequestrate somme provenienti dai cittadini qualificandole come il supposto profitto illecito di un reato che sarebbe stato commesso oltre 10 anni fa». Argomentazioni di cui la sentenza dovrà dare conto ai legali del Carroccio che hanno fin qui tentato di ricostruire provenienza e tempistica dei fondi e di spiegare ai giudici la fondatezza delle ragioni difensive riferite in aula.

La linea difensiva dei legali del Carroccio

Dunque, come riferisce sempre il quotidiano milanese in un servizio di ieri, «gli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari hanno cercato di spiegare l’illegittimità della confisca dei fondi della Lega», depositando, tra l’altro, «una consulenza tecnica da cui risulta provato in maniera documentale che le somme presenti sui conti della Lega Nord sono contributi erogati da parlamentari, cittadini e il 2 per mille della dichiarazione dei redditi, somme non solo lecite, ma con un fine costituzionale perché consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del Paese». A giudicare dalla sentenza il cui verdetto è stato anticipato solo poco fa, i giudici non sarebbero dello stesso avviso: e l’agguato alle casse del partito da attuare con il sequestro dei fondi della Lega ora ha il via libera del Tribunale del riesame.