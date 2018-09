I giovani riscoprono la terra. Coldiretti: in aumento le partite Iva in agricoltura

di Redazione

In pochi l’immaginano, ma è l’agricoltura uno dei sogni nel cassetto dei giovani italiani. Secondo Coldiretti, che ha commentato i dati diffusi dall’Osservatorio sulle partite Iva del dipartimento delle Finanze del Mef relativi al secondo trimestre, è propio l’agricoltura il settore che fa registrare il maggior incremento di partite Iva grazie al crescente numero di giovani interessati a fare impresa in campagna, dove è possibile esprimere creatività e innovazione a contatto con la natura. In termini percentuali significa un aumento del 14 per cento rispetto allo scorso anno. In numeri assoluti, delle 130.400 nuove partite Iva che sono state aperte, il 12,9 fanno riferimenti al settore agricolo.

L’incremento è pari al 14 per cento

Si tratta di un dato coerente con la corsa alla terra in atto tra le nuove generazioni con l’Italia che è leader in Europa nel numero di giovani in agricoltura per il crescente interesse delle nuove generazioni per il lavoro in campagna dove – sottolinea la Coldiretti – hanno portato profonde innovazioni con attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche l’agricoltura sociale, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.

Coldiretti: «Cambiamento epocale»

È in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale con il mestiere della terra che – precisa la Coldiretti – non è più considerato l’ultima spiaggia di chi non ha un’istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per le giovani generazioni fortemente motivate a costruirsi un futuro a contatto con la natura tanto che sono quasi 30mila i giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l’insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea.