I fulmini di Fusaro su Starbucks: è colonizzazione dei palati (video)

di Redazione

Il filosofo Diego Fusaro tuona in un video contro la colonizzazione dei palati voluto dal capitalismo globale e parla di “ebete euforia” dei giornali che hanno sbandierato come evento dell’anno l’apertura a Milano di Starbucks, da lui definita “la nota caffetteria turboglobalista”. Fusaro parla di “pecoroni” in fila per gustare un “caffè atlantista” che soppianta il “caffè italico”.

Prima dell’inaugurazione di Starbucks a Milano Diego Fusaro aveva vantato su Twitter l’eccellenza del cibo made in Italy fotografando un piatto di bruschette e di ostriche con a fianco una bottiglia di birra Ichnusa.