I cinesi comprano Candy, l’ultima big degli elettrodomestici Made in Italy

di Federica Parbuoni

Con 475 milioni di euro la cinese Haier compra l’italiana Candy, l’ultima big degli elettrodomestici Made in Italy. La transizione sarà perfezionata nel 2019 e dovrà passare per la procedura regolamentare, l’approvazione delle autorità nazionali competenti e tutte le formalità del caso, ma viene ormai data come fatta dagli addetti ai lavori. L’acquisto di Candy da parte di Haier, al quale i Cda di entrambe le aziende hanno dato il via libera, fa parte di una strategia complessiva del colosso cinese per radicarsi sempre più nel mercato europeo, con particolare attenzione al settore degli elettrodomestici intelligenti nel quale Candy è leader. Secondo gli intenti annunciati dal management di Qingdao (chiamata in occidente anche Tsingao), Brugherio, la cittadina in provincia di Monza dove ha sede la Candy, diventerà il quartier generale europeo di Haier.

«Questo investimento segna una tappa importante nella strategia globale di sviluppo di Haier», si legge nella nota che dà notizia dell’operazione. «Siamo felici di entrare in Haier. Qingdao Haier e Candy Group condividono la stessa visione, che è quella di continuare a migliorare la qualità della vita delle famiglie. Crediamo che la capacità di innovazione, tecnologia e design unite allo stile italiano di Candy si integreranno perfettamente con il modello operativo di Qingdao Haier. Insieme soddisferemo meglio le crescenti richieste di prodotti più personalizzati e renderemo migliore e più semplice la vita delle persone», hanno detto Beppe e Aldo Fumagalli.

Haier, già presente in Italia nel settore della distribuzione, è il primo gruppo al mondo nella produzione di elettrodomestici e detiene il 14,3% del mercato delle lavatrici. Inizialmente, secondo fonti vicine alla trattativa citate dal Sole 24 ore, l’ipotesi di acquisizione riguardava il 20% del capitale, quota evidentemente rivista nel corso della trattativa che, secondo le stesse fonti, sarebbe iniziata mesi fa e accelerata nelle ultime settimane, quando a Brugherio si sono registrate diverse visite di delegazioni cinesi. «Non vogliamo essere oggetto d’acquisto. Stiamo facendo altro e non siamo preoccupati della concentrazione in atto», diceva nel 2014 Beppe Fumagalli, quando finalmente la famiglia era riuscita a traghettare l’azienda fuori da un grave periodo di crisi e tutt’intorno si annunciava, per dirla con le parole dell’industriale, «una lotta tra giganti globali in cerca di opportunità di crescita».