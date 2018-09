Guasto al charter: liberati 15 tunisini irregolari. Salvini vuole vederci chiaro

di Carlo Marini

L’aereo si guasta e 15 tunisini che dovevano essere espulsi tornano liberi, anche se con un foglio di via che li obbliga a lasciare l’Italia. L’episodio, di cui scrive oggi il quotidiano Il Tempo, è avvenuto giovedì scorso. «Ci sarebbe da ridere se non fosse che la questione immigrazione è maledettamente seria» afferma Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino. Nel servizio erano impegnati cento agenti, di cui 18 da Torino, partiti dal Cpr per scortare 7 tunisini. «Dopo 10 ore sono arrivati a Fiumicino – dice Bravo -. dove sarebbero confluiti altri tunisini partiti da altre parti d’Italia. Il charter doveva essere diretto a Palermo e poi in Tunisia ma alle 9 si è scoperto che l’aereo era guasto». Due tunisini sono stati portati nel Cie, dove erano disponibili posti, mentre per altri 15 è scattato il foglio di via. «Ma nessuno ottempererà all’ordine – conclude Bravo – Rilasciarli, per quanto legittimo, fa venir meno lo sforzo e l’impegno dei poliziotti».

Salvini: “Ereditiamo gli accordi firmati dal Pd”

Sulla questione il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto immediati approfondimenti. Intanto, fa sapere il Viminale, sono 40 i tunisini rimpatriati questa mattina con volo decollato da Palermo: tutti erano arrivati in Italia pochi giorni fa e a bordo di barchini. Il resto del gruppo partirà con i prossimi charter, a partire da quello di giovedì. Domani si terrà a Roma una riunione tecnica tra esperti del governo italiano e tunisino. L’obiettivo è rafforzare e migliorare l’intesa esistente, che non soddisfa le esigenze del Viminale, e incrementare il numero di tunisini riaccompagnati nel paese di origine, velocizzando le operazioni. «Il tanto celebrato accordo siglato dal Pd è insufficiente e di difficile attuazione – dice il ministro – dopo aver bloccato gli sbarchi, ora velocizzeremo e miglioreremo le espulsioni. E alcune modifiche sostanziali alle norme esistenti, che complicano la lotta all’immigrazione clandestina, saranno modificate con i decreti sicurezza e immigrazione».