Grida “Sporchi islamici” e li investe davanti alla moschea: 3 feriti (video)

di Laura Ferrari

Un’autovettura ha investito dopo una lite alcune persone davanti a una moschea. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Brent, periferia settentrionale di Londra. Scotland Yard ha fatto sapere d’aver avviato un’indagine per «crimine d’odio», ma di non considerare quanto avvenuto «correlato al terrorismo».Una Micra ha investito i pedoni davanti al centro di preghiera islamico.

Il video dell’attacco alla moschea

Secondo una prima ricostruzione dei media britannici, quattro occupanti di una Nissan Micra, tre uomini e una donna, hanno dapprima fermato l’auto nei pressi del luogo di culto litigando con alcuni fedeli e lanciando insulti contro i musulmani. Quindi sono ripartiti e hanno investito un gruppo di pedoni. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, alcuni testimoni avrebbero sentito urlare “Sporchi musulmani” dalla vettura, prima dell’impatto. Il quotidiano The Sun ha pubblicato un video in esclusiva dell’assalto.

I responsabili della moschea: “Attacco premeditato”

Due persone sono state medicate per lievi ferite. Un uomo resta invece ricoverato in ospedale con lesioni più gravi alle gambe. Un portavoce dell’Associazione Hussaini, che aveva organizzato una conferenza nella moschea, ha dichiarato sui social media che è stato «un presunto attacco islamofobo premeditato». Ha poi aggiunto: «Abbiamo udito insulti anti-islamici contro la folla prima che iniziassero il loro attacco. Fortunatamente, alcuni volontari si sono eroicamente posti tra il veicolo in corsa e i fedeli diretti alla moschea. Questo gesto di coraggio ha salvato la vita a decine di innocenti».