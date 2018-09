Grecia flagellata dal ciclone Zorba: onde giganti e allagamenti (video)

di Laura Ferrari

Strade completamente allagate, onde giganti e barche ribaltate. Sono alcune delle conseguenze del ciclone Zorba che sta flagellando il Mediterraneo e ha colpito la Grecia. La potente perturbazione che sta attraversando il Mediterraneo ha già colpito il sudovest del Peloponneso con piogge torrenziali e venti fino a 90 chilometri orari, e si è mossa in direzione di Atene. La protezione civile ha diramato un allerta su gran parte del Paese, nonostante il ciclone abbia perso di intensità spostandosi verso est. In questo momento sta passando per il mare Egeo e la costa meridionale della Turchia. La maggior parte dei traghetti in partenza da Atene e dintorni è stata cancellata, e il maltempo ha causato qualche ritardo nell’operatività dei voli.