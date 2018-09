Giorgia Meloni, ma quale far west: difendersi è sempre legittimo

di Bianca Conte

Sventolando il vessillo del buonismo dem legandolo all’asta dell’informazione incompleta e di parte, si fa solo propaganda e si alimentano incertezze e paure: ed è esattamente quello che sta facendo il Pd di Martina puntando il dito contro un supposto «clima da far west», instaurato a detta del numero uno del Nazareno, dallo sceriffo Salvini, e alimentato dal dibattito della proposta di legge sulla legittima difesa. Per questo, a sgomberare il campo dagli equivoci e dalle forzature pervicacemente volute da una sinistra in cerca di consensi – e che le prova tutte pur di suscitare l’interesse di un seguito sempre più esiguo e disorientato – inerpicandosi su un terreno insidioso almeno quanto scivoloso, il segretario Pd su Facebook, posta: «Più pistole facili. Con la #leggeFarWest arriva il regalo alla lobby delle armi dello sceriffo Salvini e dei suoi complici a 5stelle. Scendiamo in piazza il 30 settembre contro questo governo della paura #fiancoafianco». Ma la chiamata alle armi, è proprio il caso di dirlo, non convince: ed ecco perché.

Legittima difesa, FdI: difendersi è sempre legittimo

La risposta all’appello lanciato sui social da Martina, arriva direttamente in un post di Giorgia Meloni che, corregendo il tiro di quanto sostenuto dal segretario dem, replica online: «Per il Pd la legittima difesa è un favore alle lobby delle armi, per Fratelli d’Italia è un diritto da sancire per legge. E lo ribadiremo ad Atreju18 a cui parteciperà anche Mario Cattaneo, il ristoratore di Lodi rinviato a giudizio dopo essersi difeso di notte nella sua proprietà dall’intrusione di 4 persone che nella migliore delle ipotesi volevano derubarlo. Per Fratelli d’Italia la difesa è sempre legittima». Non solo: la leader di FdI ha particolarmente a cuore il tema e da sempre, a scanso di equivoci e facili demonizzazioni, ribadisce che l’obiettivo della proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla legittima difesa – il testo è già depositato in Parlamento e il partito di Giorgia Meloni vuole che venga assunto come base di discussione per la riforma della legge esistente – non è armare i cittadini e provocare il «far west», ma chiarire una volta per tutte che «la difesa è sempre legittima».

FdI contro il rovesciamento dei ruoli di vittima e carnefice

E partendo dal presupposto che, stando a quanto accaduto in questi anni, in cui la norma attualmente prevista per la legittima difesa, è stata piegata a una interpretazione che ha rovesciato le situazioni – per cui la persona che è stata costretta a difendersi, o le stesse forze dell’ordine, si sono viste spesso ribaltare la loro situazione da vittime a carnefici, per Fratelli d’Italia è ormai indispensabile, pur guardando con rispetto alla norma attualmente prevista per la legittima difesa, sottolineare che FdI non vuole alcun «far west, nessuna modifica alle regole sul porto d’armi». «Vogliamo solo – ha chiarito a più riprese Giorgia Meloni – che il cittadino si possa difendere senza stare lì a interrogarsi se la sua reazione è proporzionata». E ancora, come ricordato dalla numero uno di FdI solo nel luglio scorso, «abbiamo chiesto che la nostra proposta sia utilizzata come testo base perché è la più completa, perché stabilisce il principio della assolutezza della legittima difesa», ricordando che «l’ultima riforma lasciava margini di eccessiva discrezionalità alla magistratura, specie nella proporzione offesa-difesa».